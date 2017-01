Olá pessoal, hoje vou dedicar este artigo para apresentar para vocês o livro Fórmula 47. A Fórmula 47 consiste em um método avançado para aqueles que querem perder barriga, e aumentar sua musculatura e definir o corpo em pouco tempo, você vai se surpreender com o que essa Fórmula é capaz, agora, vamos conhecer melhor esse curso desenvolvido pelo Tiago Bastos.

Tiago Bastos é um estudante de medicina e idealizador da Fórmula 47, sua história é simples, ele estava cansado dos métodos antigos e ultrapassado que encontrava na internet, na busca pelo corpo perfeito, e então decidiu se dedicar totalmente na coleta de informações para poder desenvolver um método que realmente funciona. Então Tiago viajou para os Estados Unidos e com os melhores profissionais de cada área, ele pesquisou e coletou todo o material necessário, que deu origem a Formula 47. Foi preciso uma equipe de profissionais para cada área, nutricionista, personal trainer, e até mesmo fisiculturistas renomados para que o curso fosse realmente completo e eficaz.

A Fórmula 47 é um curso intensivo, do qual você deve se dedicar totalmente por 47 dias (ou mais se desejar) a seguir à risca tudo o que ele lhe propõe nesse período, disponibilizado em e-books e nos módulos do curso, ou seja, é preciso determinação e força de vontade para alcançar seus objetivos.

O curso é dividido em oito módulos, o primeiro módulo é o da Preparação Mental, onde o Tiago mostra a importância de estar preparado para o plano de 47 dias de treinamentos intensos e de alimentação regrada, por isso precisa estar preparado e focado em seus objetivos para não desistir.

O segundo módulo é o Ciclos de Dieta, que irá dizer tudo e o quanto e quando deverá comer, serão várias dietas, separadas para cada período específico, até a água será estipulada a quantidade de consumo; já no terceiro módulo, o Ciclo de Ativação Neuromuscular é onde inicia as mudanças na alimentação, onde uma variação do consumo do carboidrato envia uma mensagem para seu corpo que você está prestes a começar uma dieta rígida, por isso você precisa se preparar.

O quarto módulo, é o Ciclo de Queima Total, tido como o mais simples dos módulos, porém não menos importante, pois através desse ciclo, você irá EXTERMINAR a sua gordura corporal, já incentivando seus músculos a crescerem devido seus esforços; No quinto módulo, chamado de Ciclo de Explosão Muscular, chegamos à última fase das dietas, transformando seu corpo em uma máquina construtora de músculos, submergindo em um estado anabólico potencializado pelos outros módulos anteriores, assim sua musculatura irá crescer e tonificar de modo surpreendente, e os exercícios passados serão os melhores para a hipertrofia.



O módulo seis, para saber como ganhar massa muscular o Tiago explica como deve ser o consumo de suplementação, nesse módulo, embasado pelos melhores especialistas, você irá aprender quais os melhores suplementos, quais suas funções em nosso organismo, como você deve tomar, quais as quantidades indicadas, e qual o melhor horário para tomar; No sétimo módulo, chegamos ao Treino de 47 Dias, mostrando a divisão dos treinos ao longo das semanas e os detalhes que devem ser aplicado em cada ciclo do treino; O módulo oito, o último do curso, traz as Dicas Avançadas, dividido para objetivos diferentes, se você precisa perder muita gordura, ou se quer aumentar e definir sua musculatura.

Não perca essa oportunidade, faça já o curso Fórmula 47 e conquiste o tão desejado sonho do corpo perfeito.